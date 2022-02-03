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10000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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10.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
tarih

3 Ay Ertelemeli Kredi Ayın Ürünü
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,59

Aylık Taksit

940,26 TL

Toplam Ödeme

11.333,12 TL
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İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka
DenizBank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,52

Aylık Taksit

1.006,06 TL

Toplam Ödeme

12.122,72 TL
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Kış Kredisi Sponsor Banka
Garanti BBVA Kış Kredisi Kış Kredisi

Faiz Oranı

%2,73

Aylık Taksit

1.021,24 TL

Toplam Ödeme

12.304,88 TL
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Enpara.com Masrafsız Kredi Masrafsız Kredi

Faiz Oranı

%1,69

Aylık Taksit

947,22 TL

Toplam Ödeme

11.366,64 TL
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QNB Finansbank Tanışma Kredisi Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%1,79

Aylık Taksit

954,21 TL

Toplam Ödeme

11.500,52 TL
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TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,85

Aylık Taksit

958,42 TL

Toplam Ödeme

11.551,04 TL
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Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,94

Aylık Taksit

1.036,55 TL

Toplam Ödeme

12.488,60 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,95

Aylık Taksit

965,45 TL

Toplam Ödeme

11.635,40 TL
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Akbank Direkt Kredi

Faiz Oranı

%2,23

Aylık Taksit

985,29 TL

Toplam Ödeme

11.873,48 TL
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Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%1,71

Aylık Taksit

948,62 TL

Toplam Ödeme

11.433,44 TL
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Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%1,94

Aylık Taksit

964,75 TL

Toplam Ödeme

11.627,00 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%1,99

Aylık Taksit

968,27 TL

Toplam Ödeme

11.669,24 TL
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Kuveyt Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,03

Aylık Taksit

971,10 TL

Toplam Ödeme

11.703,20 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,50

Aylık Taksit

1.004,62 TL

Toplam Ödeme

12.105,44 TL
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  • 12 Ay Vade Ne Demek?

    Bir parayı ödemeniz için size sunulan yasal zamana "vade" denir. 12 ay vade, kredi borcunuzu yapılandırmak ve ödemek için 12 ay zamanınız olduğu anlamına gelir. İhtiyaç kredisi almak istediğiniz zaman karşınıza vade imkânları sunulmaktadır. Ödeyeceğiniz para tercih ettiğiniz vadeye ve faiz oranına göre değişiklik gösterir. Bankalar tüketicilere kısa, orta ve uzun vade imkânları sunar. 5 yıldan uzun olan vadeler uzun, 12-60 ay arası olanlar orta ve 12 aya kadar olan vadeler de kısa olarak adlandırılır. 12 ay vade imkânı ödenmesi en kolay olan ihtiyaç kredisi olarak bilinmektedir. 10.000 TL kredi 12 ay vadeli seçeneğinde aldığınız para daha kısa süre boyunca faize tabi tutulacağı için geri ödeyeceğiniz miktar da daha az olur. 

  • 12 Ay Vadeli 10.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Kredi Notunuz Ne Olmalıdır?

    10.000 TL ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde alınabilir. Bunun için en önemli kriter kredi notunuzdur. Bankalar tüketicilerin kredi notunu hesaplayarak ihtiyaç kredisini geri ödeyip ödeyemeyeceğini tespit eder. Kişiler gelir durumlarına ve banka hareketlerine göre risk gruplarına ayrılır. Risk açısından incelendiği zaman kredi notu 1500-1699 arası olanlar iyi ve 1700-1900 arası olanlar çok iyi olarak değerlendirilir. Bu kişilerin ihtiyaç kredisi alması oldukça kolaydır. Kredi notu düştükçe ihtiyaç kredisinin onaylanma ihtimali de aynı şekilde düşmektedir. Kredi notu 1100-1499 arasındakiler az risk ve 700-1099 arasında olanlar orta risk grubuna girer. 0-699 arası ise en riskli gruptur ve kredi alması en zor olarak değerlendirilir. Ayrıca 0 kredi notuna sahip olan kişilerin 10.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi alması mümkün görülmez.

  • 12 Ay Vadeli 10.000 TL Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

    10.000 TL ihtiyaç kredisini 12 ay vadeli geri ödeme imkânı sunan pek çok banka bulunur. Her banka Merkez Bankası tarafından belirlenen alt ve üst faiz sınırları dahilinde kendi faiz oranını belirler. Bundan dolayı bankaların faiz oranları değişiklik gösterebilir. Aynı şekilde ödenecek miktar da değişir. HangiKredi her bankanın kredi ve faiz imkânlarını incelemeniz için size kolaylık sunar. Bunları inceleyerek kendi ihtiyacınıza uygun olanı tercih edebilir ve yapılandırma yaparak taksitler hâlinde ödeyebilirsiniz. 10.000 TL kredi 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankalar şunlardır;
     

    • ING Bankası
    • Garanti BBVA
    • TEB
    • QNB Finansbank
    • enpara.com
    • Türkiye İş Bankası
    • DenizBank
    • Yapı Kredi
    • Vakıfbank
    • Ziraat Bankası
    • Halkbank
    • Kuveyt Türk
    • Albaraka Türk
    • FastPay
    • Akbank
    • Şekerbank
       

  • 12 Ay Vadeli 10.000 TL İhtiyaç Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    HangiKredi ile 10.000 TL kredi 12 ay vadeli ihtiyaç kredi başvurusu yapmak artık çok kolay. Kullanıcı dostu internet sitemizden tüm bankaları ve size sunulan imkânları inceleyebilir ve sonrasında tek tıkla online başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Artık şubeye gitmeye gerek kalmadan, hatta yerinizden bile kalkmadan 12 ay vadeli kredinizi alabilirsiniz.

  • 10.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır?

    10.000 TL kredi 12 ay vadeli alınırken en uğraştırıcı işlemlerden bir tanesi maliyet oranı hesaplamaktır. Her bankanın tüketicilere sunduğu maliyet oranı değişiklik gösterir. Kredi işlemlerinize kolaylık sağlamak için kurulan hangikredi.com ile maliyet hesaplama derdinden kurtulursunuz. İnternet sitemizde her bankanın maliyet oranını tek tıkla görebilir, inceleyebilir ve seçiminizi yapabilirsiniz.

  • 12 Ay Vadeli 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

    Her banka 10.000 TL 12 ay ihtiyaç kredisi için farklı faiz oranları sunmaktadır. Bankaların faiz oranlarını inceleyebilirsiniz; 

    • ING Bankası: %1,35 faiz oranı ile 11.134,04 TL olarak 12 ay içerisinde geri ödeme yapmak mümkündür. 
    • Garanti BBVA: %2,03 faiz oranı ile 11.703,20 TL olarak geri ödeyebilirsiniz. 
    • TEB: %1,45 faiz oranı ile 10.000 TL kredi 12 ay içerisinde 1.216,72 TL olarak ödenebilir.
    • QNB Finansbank: 10.000 TL ihtiyaç kredinizi %1,39 faiz oranı ile 11.167,04 TL olarak geri ödeyebilirsiniz.
    • enpara.com: %1,63 faiz oranı ile 11.316,48 TL olarak ve masrafsız şekilde geri ödemek mümkündür.
    • Türkiye İş Bankası: 10.000 TL kredi 12 ay vadeli şekilde %1,60 faiz oranı ile 11.341,52 TL olarak geri ödeyebilirsiniz. 
    • DenizBank: %1,80 faiz oranı ile ihtiyaç kredinizi 11.508,92 TL olarak geri ödenebilir.
    • Yapı Kredi: %2,14 faiz oranına sahip olan 10.000 TL ihtiyaç kredinizi 11.796,68 TL olarak ödeyebilirsiniz. 
    • Vakıfbank:  %1,55’den başlayan faiz oranlarıyla 11.299,76 TL olarak geri ödeme yapabilirsiniz.
    • Ziraat Bankası: %1,63 faiz oranı ile 10.000 TL kredi 12 ay vadeli geri ödemenizi 11.366,48 TL olarak yapabilirsiniz. 
    • Halkbank: %1,63 faiz oranı ile 10.000 TL ihtiyaç kredisini 11.366,48 TL olarak ödeyebilirsiniz.
    • Kuveyt Türk: %1,66 faiz oranı ile 11.391,56 TL geri ödeme yapabilirsiniz. 
    • Albaraka Türk: %1,65 faiz oranı ile 11.383,16 TL geri ödemenizi 12 ay içerisinde tamamlayabilirsiniz. 
    • FastPay: %1,74  faiz oranı ile 11.408,52 TL geri ödeme yapabilirsiniz. 
    • Akbank: %1,96 faiz oranı ile 10.000 TL 12 ay vadeli kredinizi 11.643,92 TL olarak geri ödeyebilirsiniz. 
    • Şekerbank: %2,25 faiz oranı ile 11.890,52 TL geri ödeme yapabilirsiniz. 
       
Gazilere Faizsiz Kredi
tarih

3.02.2022

yorumlar

0 Yorum

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Düğün ve Evlilik Masrafları Ne Kadar Tutar?
tarih

3.01.2022

yorumlar

3 Yorum

Düğün ve Evlilik Masrafları Ne Kadar Tutar?

Herkesin hayallerindeki düğünde sevdikleriyle bir arada olabilmesi için çeşitli masraflar yapması kaçınılmazdır. Düğün ve evlilik masraflarının üstesinden gelebilmek için birçok yöntem bulunur. Kapsamlı bir planlamadan uygun kredilere kadar birçok yöntem, bu mutlu gününüzü sevdiklerinizle eğlence ve huzur dolu geçirebilmeniz için yardımcı olur.
İhtiyaç Kredisi Masrafları Nelerdir?
tarih

16.12.2021

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0 Yorum

İhtiyaç Kredisi Masrafları Nelerdir?

Günümüz ekonomik dünyasının bir gerekliliği olarak her tür gelire sahip tüketici tipi artık kredi kullanıyor. Kredi alırken öncelikli olarak faiz oranlarına bakan tüketiciler, ellerine geçen miktarın azaldığını fark ediyor. Bu sürpriz azalmanın sebebi ise her kredi tipinin kendine özel belirlediği kredi masraflarından başka bir şey değil…

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %24,75 %54,5

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 383,56 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %25,21 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.858,16 TL’dir.

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