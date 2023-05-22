Bir parayı ödemeniz için size sunulan yasal zamana "vade" denir. 12 ay vade, kredi borcunuzu yapılandırmak ve ödemek için 12 ay zamanınız olduğu anlamına gelir. İhtiyaç kredisi almak istediğiniz zaman karşınıza vade imkânları sunulmaktadır. Ödeyeceğiniz para tercih ettiğiniz vadeye ve faiz oranına göre değişiklik gösterir. Bankalar tüketicilere kısa, orta ve uzun vade imkânları sunar. 5 yıldan uzun olan vadeler uzun, 12-60 ay arası olanlar orta ve 12 aya kadar olan vadeler de kısa olarak adlandırılır. 12 ay vade imkânı ödenmesi en kolay olan ihtiyaç kredisi olarak bilinmektedir. 10.000 TL kredi 12 ay vadeli seçeneğinde aldığınız para daha kısa süre boyunca faize tabi tutulacağı için geri ödeyeceğiniz miktar da daha az olur.