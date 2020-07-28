Bayram döneminde bankaların sunduğu bayram kredileri sayesinde daha avantajlı oranlarla kredi kullanabilirsiniz. Bu döneme özel olarak kampanyalı şekilde sunulan bu ürünler sayesinde diğer dönemlere kıyasla daha düşük oranlarla kredi kullanabilmek mümkün. En kolay bayram kredisi seçeneğine ulaşmak için sitemizden sorgulama yapabilirsiniz.

Şu dönem gündemde olan ertelemeli kredileri kapsamında 3 ay ertelemeli bayram kredisi olup olmadığı sıkça soruluyor. Bayrama özel hazırlanan kampanyalar arasında 3 ay ertelemeli bayram kredisi seçeneği mevcut. Bayram kredisi en uygun hangi bankadadır diye merak ediyorsanız HangiKredi’den sorgulama yapabilirsiniz.