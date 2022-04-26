|Banka
|Tahsis Ücreti
|Aylık Taksit
|Toplam Ödeme
|
3 Ay Ertelemeli Kredi
|Faiz:
|
Masraf:
50,00 TL
|
Aylık Taksit:
425,04 TL
|
Toplam Ödeme:
15.351,44 TL ?
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Banka Tahsis Ücreti: 50,00 TL
Toplam Ödeme:15.351,44 TL
|
Bankanız ile çalıştığınız veya maaş müşterisi olduğunuz için hangikredi.com'dan yapacağınız başvuruda evrak istenmeyecektir. Bankanızın size özel faiz indirimlerinden yararlanmak için hemen tıklayınız.
|
Bahar Kredisi
|
Faiz:
%2,45
|
Masraf:
50,00 TL
|
Aylık Taksit:
453,95 TL
|
Toplam Ödeme:
16.392,20 TL ?
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Banka Tahsis Ücreti: 50,00 TL
Toplam Ödeme:16.392,20 TL
|
Bankanız ile çalıştığınız veya maaş müşterisi olduğunuz için hangikredi.com'dan yapacağınız başvuruda evrak istenmeyecektir. Bankanızın size özel faiz indirimlerinden yararlanmak için hemen tıklayınız.
|
3 Ay Ertelemeli Kredi
|Faiz:
|
Masraf:
50,00 TL
|
Aylık Taksit:
432,97 TL
|
Toplam Ödeme:
15.636,92 TL ?
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Banka Tahsis Ücreti: 50,00 TL
Toplam Ödeme:15.636,92 TL
|
Bankanız ile çalıştığınız veya maaş müşterisi olduğunuz için hangikredi.com'dan yapacağınız başvuruda evrak istenmeyecektir. Bankanızın size özel faiz indirimlerinden yararlanmak için hemen tıklayınız.
|
HangiKredi'ye Özel Kampanya
Web'e özessl
|Faiz:
|
Masraf:
0,00 TL
|
Aylık Taksit:
390,32 TL
|
Toplam Ödeme:
14.051,52 TL ?
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Banka Tahsis Ücreti: 00,00 TL
Toplam Ödeme:14.051,52 TL
|
Bankanız ile çalıştığınız veya maaş müşterisi olduğunuz için hangikredi.com'dan yapacağınız başvuruda evrak istenmeyecektir. Bankanızın size özel faiz indirimlerinden yararlanmak için hemen tıklayınız.
|
Hoş Geldin Faizli Kredi
|Faiz:
|
Masraf:
50,00 TL
|
Aylık Taksit:
391,07 TL
|
Toplam Ödeme:
14.128,52 TL ?
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Banka Tahsis Ücreti: 50,00 TL
Toplam Ödeme:14.128,52 TL
|
Bankanız ile çalıştığınız veya maaş müşterisi olduğunuz için hangikredi.com'dan yapacağınız başvuruda evrak istenmeyecektir. Bankanızın size özel faiz indirimlerinden yararlanmak için hemen tıklayınız.
|
Tanışma Kredisi
|Faiz:
|
Masraf:
50,00 TL
|
Aylık Taksit:
401,71 TL
|
Toplam Ödeme:
14.511,56 TL ?
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Banka Tahsis Ücreti: 50,00 TL
Toplam Ödeme:14.511,56 TL
|
Bankanız ile çalıştığınız veya maaş müşterisi olduğunuz için hangikredi.com'dan yapacağınız başvuruda evrak istenmeyecektir. Bankanızın size özel faiz indirimlerinden yararlanmak için hemen tıklayınız.
2022 Bayram Kredisi kampanyaları en düşük faiz oranları ve en uygun ödeme koşullarıyla Hangikredi.com bayram kredileri sayfalarında!
Bayram kredisi, bankaların bayram dönemlerinde avantajlı faiz oranları ile sunduğu ihtiyaç kredisini ifade ediyor. Tüketicilerin bayram dönemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri nakit para için oluşturulan bayram kredisi avantajları ile uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi çekebilirsiniz. Bayrama özel kredilere HangiKredi’den ulaşabilirsiniz.
Bayram kredisi kampanyası tüm bankalarda yok. HangiKredi Bayram Kredisi sayfasından hangi bankaların bayram dönemi için kredi kampanyası oluşturduğu görebilirsiniz. Ayrıca aynı sayfa üzerinden bayram kredisi hesaplaması yaparak hangi bankadan ne kadar aylık taksit ödeyeceğinizi de görebilirsiniz. Diğer banka kredisi seçenekleri için de HangiKredi’den hesaplama ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
2022 bayram kredisi veren bankalar arasında ING, CEPTETEB ve Garanti BBVA var.
Bayram kredisi hesaplama işlemi yapmak için hazırladığımız bayram kredileri sayfasından yararlanabilirsiniz. Bu bayrama özel kredi veren tüm bankaların en güncel faiz oranları ile hesaplama yapabileceğiniz bayram kredisi hesaplama aracımız ile tüm ürünleri tek ekranda görebilir, karşılaştırabilir ve en avantajlı seçeneğe online başvuruda bulunabilirsiniz.
Geleneksel bayram kredileri HangiKredi’de! Tüm kredilerde olduğu gibi bu kredi ürünlerinde de faiz oranı bankadan bankaya hatta bazen çekilecek tutara ya da kredine notuna göre değişiklik gösterebiliyor. Güncel 2022 bayram kredisi faiz oranları ile HangiKredi’den kredi hesaplaması yaparak en cazip bayram kredisi ürünlerini görebilir, online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Bayram döneminde bankaların sunduğu bayram kredileri sayesinde daha avantajlı oranlarla kredi kullanabilirsiniz. Bu döneme özel olarak kampanyalı şekilde sunulan bu ürünler sayesinde diğer dönemlere kıyasla daha düşük oranlarla kredi kullanabilmek mümkün. En kolay bayram kredisi seçeneğine ulaşmak için sitemizden sorgulama yapabilirsiniz.
Şu dönem gündemde olan ertelemeli kredileri kapsamında 3 ay ertelemeli bayram kredisi olup olmadığı sıkça soruluyor. Bayrama özel hazırlanan kampanyalar arasında 3 ay ertelemeli bayram kredisi seçeneği mevcut. Bayram kredisi en uygun hangi bankadadır diye merak ediyorsanız HangiKredi’den sorgulama yapabilirsiniz.
Bayram kredilerinin en büyük avantajı daha düşük faiz oranıyla kredi kullanabilme ihtimali. Bayram dönemine özel olarak sunulan kredi kampanyaları daha avantajlı faiz oranına sahip olabiliyor. Bayram kredisi avantajlarından faydalanmak için HangiKredi’den sorgulama yapabilir ve en uygun bayram kredilerine kolayca ulaşabilirsiniz. Sorgulamanın ardından dilediğiniz ürüne, şubeye gitmeden online başvuruda bulunabilirsiniz.
Bayram kredisi başvurusunun en kolay yolu HangiKredi’de! Evde kalmamızın son derece önemli olduğu bu günlerde kredi başvurusu için şubeye gitmenize gerek yok. Hesaplama, karşılaştırma ve başvuru hizmeti sunan HangiKredi sayesinde şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca bayram kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bayram kredisi 2022 güncel faiz oranlarına HangiKredi’den kolayca ulaşabilirsiniz. Bayram kredisi, ihtiyaç kredisinin bir alt kolu olduğundan, başvuru şartları ihtiyaç kredisi ile aynıdır.
ING’de her zaman avantajlı faiz oranları var! ING bu yıl için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca ING’nin uygun ödeme koşulları ile geri ödemenizi de rahatça yapabilirsiniz.
Geçtiğimiz yıllarda hem ihtiyaç kredisi hem de KOBİ kredisi kapsamında oldukça avantajlı kampanyalar oluşturmuştu Garanti BBVA. Henüz 2022 bayram kredisi kampanyası sunmamış olsa da sitemiz üzerinden Garanti BBVA ihtiyaç kredisi sorgulaması yaparak faiz oranlarını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
İş Bankası bayram kredisi kampanyası düzenleyen bankalardan. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlar’ı için avantajlı faiz oranları ile kampanya düzenleyen banka bu yıl bayram kredisini 3 ay erteleme seçeneği ile sunuyor. Tüm İş Bankası ihtiyaç kredisi ürünleri için HangiKredi'den sorgulama yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası 2022 için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da her daim avantajlı faiz oranları sunuyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları için sitemizden hesaplama yapabilirsiniz.
VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor. Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.
Halkbank bayram kredisi ürünü sunmasa da ihtiyaç kredisi için her zaman avantajlı faiz oranları sunuyor. Düşük faiz oranlı, kolay ödemeli ihtiyaç kredisi kullanmak için Halkbank ürünlerini inceleyebilirsiniz. Dilerseniz sitemiz üzerinden sorgulama yaparak kredi faiz oranlarını inceleyebilirsiniz.
İhtiyaç Kredisi
Min. Tutar500 TL
Max. Tutar500.000 TL
Vade süresi1-36 Ay
Min. Yıllık Maliyet Oranı%23,70
Max. Yıllık Maliyet Oranı%56,66
Örnek: 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 379,10 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %24,15'dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.697,60 TL'dir.
Faiz indirimlerinden ve kredi kampanyalarından haberdar olmak için bilgilerinizi bırakın!