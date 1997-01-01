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Bankaların Emeklilik Promosyon ve Avantajları

Bankaların emekli bankacılığı ürünlerine HangiKredi ile ulaşın, karşılaştırın ve en avantajlısına hemen başvurun! HangiKredi Emekli Bankacılığı ile avantajlı bankacılığı kaçırmayın.

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İş Bankası

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Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlar ek koşulsuz 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesi kazanıyor. Üstelik aidat ödemeden Maximum Kart sahibi olabiliyor, İşCep ve İnternet Şubesi’nden sınırsız sayıda ücretsiz havale/EFT yapabiliyor ve diğer banka ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz nakit çekebiliyor.

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İş Bankası information Emeklilere 7.500 TL’ye varan promosyon!

EFT Havale

Ücretsiz

Kredi Kartı

Aidatsız Var

Günlük Faiz

Var

Nakit Çekim (Diğer Banka ATM)

Ayda 2 Ücretsiz

Bankamatik Sayısı

6.182

Şube Sayısı

1.140

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İhtiyaç Kredisi
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
Mevduat
Kredi Kartı
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Yapı Kredi

Müşteri Ol!

Yapı Kredi Mobil ile görüntülü işlem asistanlarına bağlanarak hesap açılışınızı dijital onayla anında tamamlayarak Yapı Kredi’nin avantajlarla dolu dünyasıyla hemen tanışın, tüm bankacılık işlemlerinizi 7/24 yapmanın ayrıcalığını yaşayın!

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Yapı Kredi information Yapı Kredi'de Şimdiki Emekliler Bir Başka!

Yapı Kredi information 7.500 TL'ye Varan Promosyon Yapı Kredi'de!

EFT / Havale

Ücretli / Ücretsiz

Tanışma Faizi

%27,00

Günlük Faiz

Var

Kredi Kartı

Aidatsız Var

Atm Sayısı

4.545

Şube Sayısı

752

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İhtiyaç Kredisi
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
Mevduat
Kredi Kartı
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ING

Maaşını Taşı!

Emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre koşulsuz 7.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ING Kredi Kartları ile emekli maaş müşterilerine özel 1.000 TL bonus fırsatından yararlanarak toplamda 8.500 TL'ye varan ödül kazanabilirsiniz. 

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ING information Emeklilere 7.500 TL’ye varan nakit promosyon!

EFT Havale

Ayda 3 Kez Ücretsiz

Tanışma Faizi

%27,00

Günlük Faiz

Var

Kredi Kartı

Aidatsız Var

Atm Sayısı

12.818

Şube Sayısı

167

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İhtiyaç Kredisi
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
Kobi Kredisi
Mevduat
Kredi Kartı
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DenizBank

Müşteri Ol!

Emekliliğinizi DenizBank ayrıcalıklarıyla yaşayın! MobilDeniz’den yeni müşteri olanlara özel, %0,99’dan başlayan faiz oranlarıyla 20.000 TL’ye kadar kredi fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, MobilDeniz’den yeni müşteri olanlara özel, ilk bir sene ücretsiz para transferi (Havale, EFT, Fast) hakkı!

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DenizBank information EYT’lilere 7.500 TL’ye varan promosyon olanağı

DenizBank information %0 Faizli 10.000 TL, Taksitli Nakit Avans!

EFT Havale

Ücretsiz

Tanışma Faizi

%26,00

Günlük Faiz

Var

Kredi Kartı

Aidatsız Yok

Atm Sayısı

3.076

Şube Sayısı

671

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İhtiyaç Kredisi
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
Mevduat
Kredi Kartı
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Akbank-logo

Akbank

Müşteri Ol!

Yeni Yılda İhtiyaçların İçin 10.000 TL'ye Kadar %0 Faizli Kredi ve Taksitli Avans Akbank'ta!

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Akbank information 6 Ay Vadeli 10.000 TL Taksitli Avans Fırsatı

EFT Havale

Ücretsiz

Tanışma Faizi

%28,00

Günlük Faiz

Var

Kredi Kartı

Aidatsız Var

Atm Sayısı

5.300

Şube Sayısı

711

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İhtiyaç Kredisi
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
Kobi Kredisi
Mevduat
Kredi Kartı

  • Emekli Bankacılığı Kampanyaları Nelerdir?

    Emekli bankacılığı kampanyaları bankalar tarafından emekli müşterilere sunulan özel avantajları kapsar. Bu hizmetler sayesinde ek ödemeler yapılabilir. Bunlar, tüketiciye destek niteliğindedir. Bankaların sunduğu emekli bankacılığı kampanyaları farklılık gösterir. Emeklilere kampanyalar ve referanslarla özel kredi imkânları tanınabilir. Bu konu hakkında bilgi edinmek için “Emekliye ne kadar kredi çıkar?” yazımızı inceleyebilirsiniz.

    Emekli Kredisi hesaplamak için HangiKredi'den destek alın!

  • Emekli Promosyonu Nedir?

    Emekli promosyonu belirli zaman aralıkları ile alınabilen bir ek ücrettir. Bu kavram, emekli destek primi ile karıştırılmamalıdır. Promosyondan yararlanabilmeniz için hesabınızın bağlı olduğu şubeye gitmeniz ve sözleşme imzalamanız gerekir. Emekli banka promosyonu aylık maaşınıza göre değişiklik gösterir. “Emekli maaşı nasıl hesaplanır?” isimli yazımızı inceleyerek alacağınız promosyon miktarını öğrenebilirsiniz.

  • Emekli Promosyonu Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

    Maaşınızı almak istediğiniz bankaya 3 yıllık taahhüt vererek emekli ödemeleri promosyonundan yararlanabilirsiniz. Bunun için ise kurum ile iletişime geçmeniz ve promosyon başvuru dilekçesi vermeniz gerekir. Bu işlemi gerçekleştirebileceğiniz diğer kanallar ise şunlardır:

    • Banka şubeleri
    • İnternet bankacılığı
    • Mobil uygulama
    • ATM
    • SMS
    • Müşteri iletişim merkezi

  • Emekli Promosyonu Ne Kadardır? Neye Göre Değişiklik Gösterir?

    Emeklilik maaş promosyon miktarı bankalar arası ve aldığınız aylık ücrete göre değişiklik gösterir. Bankaların sunduğu promosyon miktarları şu kadardır:

    • Vakıfbank: 500, 1.000 TL
    • Fi̇babanka: 500, 625, 750 TL
    • ING : 675, 850, 1000 TL
    • Şekerbank: 1050, 1500 TL
    • Deni̇zbank: 675, 850, 1000 TL
    • Garanti̇ BBVA: 1000, 1200, 1500 TL

  • Emekli Promosyonu Ne Zaman Alınır?

    Emekli promosyonunuzu nasıl alacağınızı müşterisi olduğunuz kurum ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bankanın internet sitesindeki bilgilendirme sayfaları aracılığı ile de bu konudaki güncel haberleri ve bildirimleri takip edebilirsiniz. Ayrıca direkt olarak müşteri iletişim merkezini arayıp bilgi edinmeniz de mümkün. Bu şekilde sorularınıza daha net cevaplar alabilirsiniz.

  • Emekli Promosyonu Kaç Yılda Bir Verilir?

    Emekli promosyonu kaç yılda bir verilecek sorusunun cevabı 3 senedir. Bankanızla iletişime geçtikten sonra ve dilekçenizin işleme alınması durumunda süreci başlatabilirsiniz. Bankanıza vereceğiniz üç yıllık taahhüt sonrasında emekli promosyonunuzu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra 3 yıllık promosyon ücretine ek olarak ilgili sağladığınız referanslı müşteriler sayesinde de ek bir ücret kazanabilirsiniz.

  • Emekli Promosyonu Nasıl Sorgulanır?

    Emekli promosyonu e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için T.C. kimlik no ve hesap şifresine ihtiyacınız vardır. Bunları kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra emeklilik promosyon bilgilerinize ulaşabilirsiniz. İnternete erişiminiz yoksa emekli bankacılığı promosyon bilgilerinizi müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

  • E-devletten Emekli Promosyonu Nasıl Sorgulanır?

    Bilgilerinizle e-Devlet arayüzüne giriş yaptıktan sonra arama çubuğunu kullanarak rahatlıkla promosyon sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu sistem üzerinden emekli maaşınız hakkındaki tüm bilgilere ulaşmanız mümkündür. Bu yöntemi kullanarak e-Devlet emekli ikramiyesi sorgulama işlemini de oldukça kolay bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

  • Emekliye En Çok Promosyon Veren Bankalar Hangileridir?

    Emekli maaşınızı alacağınız bankayı doğru seçmeniz promosyon miktarı açısından önemlidir. 3 yılda bir ödenen bu ücretin ihtiyaçlarınızı karşılaması için emekliye en çok promosyon veren bankalar arasından doğru bir seçim yapmanız gerekir. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için “Emekli maaşı hangi bankadan alınmalıdır?” isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

  • Emekli Maaşını Bankaya Taşıma Süreci Nasıl İlerler?

    Bankanın internet sitesi veya direkt olarak banka şubesi aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin İş Bankası’nın mobil uygulamasını kullanarak maaş taşımak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

    • “Başvurular” sekmesini açın.
    • Daha sonra “Emekli Maaş İşlemleri” yazan kısmı seçin ve “Maaş Taşıma ve Talimat Verme” butonunu kullanın. Buradan emekli maaşınızı taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

  • Emekli Maaşı Banka Değişikliği Ne Kadar Sürer?

    Emekli maaşı banka değişikliği ne kadar sürer sorusunun cevabı bazı unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Hâlihazırda bankanızla imzaladığınız bir taahhüt yoksa bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bir sözleşme söz konusu ise öncelikli olarak yer alan maddeleri incelemelisiniz. Emekli maaşı banka değişikliği işlemi 1 veya 2 gün içerisinde gerçekleşir.

  • Emekli Bankacılığı Alışveriş İndirimi Promosyonları Nelerdir?

    Emekli bankacılığı kapsamında birçok banka müşterilerine maaş promosyonunun yanı sıra alışveriş indirimi de sunar. Bankalar çeşitli şirketler anlaşarak sağlık ve market harcamaları için belirli oranda indirim sağlar. Kampanyaların kapsadığı kuralları öğrenmek ve bankanızın hangi işletmelerle anlaşmalı olduğuna dair bilgi edinmek için müşteri iletişim merkezini arayabilirsiniz.

  • Emekli Maaşı Hesap İşletim Ücreti Promosyonları Nelerdir?

    Bankalar genellikle emekli kullanıcılarının maaş hesaplarından bu ücreti almaz. Eğer banka tarafından gerçekleştirilen işlemler sonucunda bu ücret hesabınızdan tahsil edilmişse, müşteri hizmetleri ile iletişime geçip bu durum hakkında bilgi verebilirsiniz. Bu görüşme sonrasında hesabınızdan tahsil edilen ücret iade edilir.

  • Emekli Bankacılığı Online Kampanyaları Nelerdir?

    Birçok kuruluş, emekli bankacılığı kapsamında olan müşterilerine online fırsatlar da sunar. Bunların sayısı ise bir hayli fazladır. Örneğin bankaların internet şubeleri üzerinden yapacağınız transfer işlemlerinin ücretleri azaltılabilir ya da kaldırılabilir. Ayrıca anlaşmalı online alışveriş platformlarında kullanabileceğiniz özel kuponlara da bu fırsatlar dâhilinde sahip olabilirsiniz.

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