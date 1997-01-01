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Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlar ek koşulsuz 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesi kazanıyor. Üstelik aidat ödemeden Maximum Kart sahibi olabiliyor, İşCep ve İnternet Şubesi’nden sınırsız sayıda ücretsiz havale/EFT yapabiliyor ve diğer banka ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz nakit çekebiliyor.devamı
Emeklilere 7.500 TL’ye varan promosyon!
EFT Havale
Ücretsiz
Kredi Kartı
Aidatsız Var
Günlük Faiz
Var
Nakit Çekim (Diğer Banka ATM)
Ayda 2 Ücretsiz
Bankamatik Sayısı
6.182
Şube Sayısı
1.140
Yapı Kredi Mobil ile görüntülü işlem asistanlarına bağlanarak hesap açılışınızı dijital onayla anında tamamlayarak Yapı Kredi’nin avantajlarla dolu dünyasıyla hemen tanışın, tüm bankacılık işlemlerinizi 7/24 yapmanın ayrıcalığını yaşayın!devamı
Yapı Kredi'de Şimdiki Emekliler Bir Başka!
7.500 TL'ye Varan Promosyon Yapı Kredi'de!
EFT / Havale
Ücretli / Ücretsiz
Tanışma Faizi
%27,00
Günlük Faiz
Var
Kredi Kartı
Aidatsız Var
Atm Sayısı
4.545
Şube Sayısı
752
Emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre kazanabilirsiniz. Ayrıca ile emekli maaş müşterilerine özel fırsatından yararlanarak toplamda ödül kazanabilirsiniz.devamı
Emeklilere 7.500 TL’ye varan nakit promosyon!
EFT Havale
Ayda 3 Kez Ücretsiz
Tanışma Faizi
%27,00
Günlük Faiz
Var
Kredi Kartı
Aidatsız Var
Atm Sayısı
12.818
Şube Sayısı
167
Emekliliğinizi DenizBank ayrıcalıklarıyla yaşayın! MobilDeniz’den yeni müşteri olanlara özel, %0,99’dan başlayan faiz oranlarıyla 20.000 TL’ye kadar kredi fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, MobilDeniz’den yeni müşteri olanlara özel, ilk bir sene ücretsiz para transferi (Havale, EFT, Fast) hakkı!devamı
EYT’lilere 7.500 TL’ye varan promosyon olanağı
%0 Faizli 10.000 TL, Taksitli Nakit Avans!
EFT Havale
Ücretsiz
Tanışma Faizi
%26,00
Günlük Faiz
Var
Kredi Kartı
Aidatsız Yok
Atm Sayısı
3.076
Şube Sayısı
671
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6 Ay Vadeli 10.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
EFT Havale
Ücretsiz
Tanışma Faizi
%28,00
Günlük Faiz
Var
Kredi Kartı
Aidatsız Var
Atm Sayısı
5.300
Şube Sayısı
711
Emekli bankacılığı kampanyaları bankalar tarafından emekli müşterilere sunulan özel avantajları kapsar. Bu hizmetler sayesinde ek ödemeler yapılabilir. Bunlar, tüketiciye destek niteliğindedir. Bankaların sunduğu emekli bankacılığı kampanyaları farklılık gösterir. Emeklilere kampanyalar ve referanslarla özel kredi imkânları tanınabilir. Bu konu hakkında bilgi edinmek için “Emekliye ne kadar kredi çıkar?” yazımızı inceleyebilirsiniz.
Emekli Kredisi hesaplamak için HangiKredi'den destek alın!
Emekli promosyonu belirli zaman aralıkları ile alınabilen bir ek ücrettir. Bu kavram, emekli destek primi ile karıştırılmamalıdır. Promosyondan yararlanabilmeniz için hesabınızın bağlı olduğu şubeye gitmeniz ve sözleşme imzalamanız gerekir. Emekli banka promosyonu aylık maaşınıza göre değişiklik gösterir. “Emekli maaşı nasıl hesaplanır?” isimli yazımızı inceleyerek alacağınız promosyon miktarını öğrenebilirsiniz.
Maaşınızı almak istediğiniz bankaya 3 yıllık taahhüt vererek emekli ödemeleri promosyonundan yararlanabilirsiniz. Bunun için ise kurum ile iletişime geçmeniz ve promosyon başvuru dilekçesi vermeniz gerekir. Bu işlemi gerçekleştirebileceğiniz diğer kanallar ise şunlardır:
Emeklilik maaş promosyon miktarı bankalar arası ve aldığınız aylık ücrete göre değişiklik gösterir. Bankaların sunduğu promosyon miktarları şu kadardır:
Emekli promosyonunuzu nasıl alacağınızı müşterisi olduğunuz kurum ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bankanın internet sitesindeki bilgilendirme sayfaları aracılığı ile de bu konudaki güncel haberleri ve bildirimleri takip edebilirsiniz. Ayrıca direkt olarak müşteri iletişim merkezini arayıp bilgi edinmeniz de mümkün. Bu şekilde sorularınıza daha net cevaplar alabilirsiniz.
Emekli promosyonu kaç yılda bir verilecek sorusunun cevabı 3 senedir. Bankanızla iletişime geçtikten sonra ve dilekçenizin işleme alınması durumunda süreci başlatabilirsiniz. Bankanıza vereceğiniz üç yıllık taahhüt sonrasında emekli promosyonunuzu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra 3 yıllık promosyon ücretine ek olarak ilgili sağladığınız referanslı müşteriler sayesinde de ek bir ücret kazanabilirsiniz.
Emekli promosyonu e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için T.C. kimlik no ve hesap şifresine ihtiyacınız vardır. Bunları kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra emeklilik promosyon bilgilerinize ulaşabilirsiniz. İnternete erişiminiz yoksa emekli bankacılığı promosyon bilgilerinizi müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz.
Bilgilerinizle e-Devlet arayüzüne giriş yaptıktan sonra arama çubuğunu kullanarak rahatlıkla promosyon sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu sistem üzerinden emekli maaşınız hakkındaki tüm bilgilere ulaşmanız mümkündür. Bu yöntemi kullanarak e-Devlet emekli ikramiyesi sorgulama işlemini de oldukça kolay bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.
Emekli maaşınızı alacağınız bankayı doğru seçmeniz promosyon miktarı açısından önemlidir. 3 yılda bir ödenen bu ücretin ihtiyaçlarınızı karşılaması için emekliye en çok promosyon veren bankalar arasından doğru bir seçim yapmanız gerekir. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için “Emekli maaşı hangi bankadan alınmalıdır?” isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Bankanın internet sitesi veya direkt olarak banka şubesi aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin İş Bankası’nın mobil uygulamasını kullanarak maaş taşımak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:
Emekli maaşı banka değişikliği ne kadar sürer sorusunun cevabı bazı unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Hâlihazırda bankanızla imzaladığınız bir taahhüt yoksa bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bir sözleşme söz konusu ise öncelikli olarak yer alan maddeleri incelemelisiniz. Emekli maaşı banka değişikliği işlemi 1 veya 2 gün içerisinde gerçekleşir.
Emekli bankacılığı kapsamında birçok banka müşterilerine maaş promosyonunun yanı sıra alışveriş indirimi de sunar. Bankalar çeşitli şirketler anlaşarak sağlık ve market harcamaları için belirli oranda indirim sağlar. Kampanyaların kapsadığı kuralları öğrenmek ve bankanızın hangi işletmelerle anlaşmalı olduğuna dair bilgi edinmek için müşteri iletişim merkezini arayabilirsiniz.
Bankalar genellikle emekli kullanıcılarının maaş hesaplarından bu ücreti almaz. Eğer banka tarafından gerçekleştirilen işlemler sonucunda bu ücret hesabınızdan tahsil edilmişse, müşteri hizmetleri ile iletişime geçip bu durum hakkında bilgi verebilirsiniz. Bu görüşme sonrasında hesabınızdan tahsil edilen ücret iade edilir.
Birçok kuruluş, emekli bankacılığı kapsamında olan müşterilerine online fırsatlar da sunar. Bunların sayısı ise bir hayli fazladır. Örneğin bankaların internet şubeleri üzerinden yapacağınız transfer işlemlerinin ücretleri azaltılabilir ya da kaldırılabilir. Ayrıca anlaşmalı online alışveriş platformlarında kullanabileceğiniz özel kuponlara da bu fırsatlar dâhilinde sahip olabilirsiniz.