Emekli promosyonunuzu nasıl alacağınızı müşterisi olduğunuz kurum ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bankanın internet sitesindeki bilgilendirme sayfaları aracılığı ile de bu konudaki güncel haberleri ve bildirimleri takip edebilirsiniz. Ayrıca direkt olarak müşteri iletişim merkezini arayıp bilgi edinmeniz de mümkün. Bu şekilde sorularınıza daha net cevaplar alabilirsiniz.